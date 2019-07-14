Бартомеу опроверг заявление Атлетико о переговорах Барселоны с Гризманном в марте

Президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу ответил на заявление мадридского Атлетико, что "блаугранас" вели переговоры с Антуаном Гризманном в начале весны.

"Было нелегко подписать Гризманна. Мы очень довольны. Спасибо, что он принял это решение.

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Заявление Атлетико? Я разговаривал с ними. Понимаю, что они защищают свои интересы, но я не думаю, что эта ситуация получит положительное развитие для них.

Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было", – сказал Бартомеу El Chiringuito.

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