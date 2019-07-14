Бартомеу спростував заяву Атлетіко про переговори Барселони з Грізманном у березні

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу відповів на заяву мадридського Атлетіко, що "блаугранас" вели переговори з Антуаном Грізманном на початку весни.

"Було нелегко підписати Грізманна. Ми дуже задоволені. Дякую, що він прийняв це рішення.

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Заява Атлетіко? Я розмовляв з ними. Розумію, що вони захищають свої інтереси, але я не думаю, що ця ситуація отримає позитивний розвиток для них.

Ми зв'язалися з оточенням Грізманна у травні. У березні або квітні переговорів не було", – сказав Бартомеу El Chiringuito.

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