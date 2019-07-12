Барселоне грозит суд из-за трансфера Гризманна – Атлетико имеет документы, доказывающие неправомерность сделки

Переход Антуана Гризманна из Атлетико в Барселону рискует стать одним из самых скандальных трансферов в истории.

Руководство мадридского Атлетико владеет документами, которые доказывают, что Барселона заключила соглашение с форвардом еще 9 марта, утверждает журналист Marca Давид Санчес.

Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление Атлетико

Заметим, что 1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 млн евро до 120 млн. Сегодня, 12 июля, адвокат форварда внес 120 млн от имени Барселоны за расторжение контракта между своим клиентом и Атлетико.

Однако боссы мадридского клуба утверждают, что должны получить на 80 млн евро больше, поскольку Барселона заключила соглашение с Антуаном до 1 июля. "Матрасники" готовы отстаивать свои интересы в суде.

Напомним, Гризманн объявил об уходе из Атлетико в середине мая. 28-летний француз выступал за мадридцев с 2014 года.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне