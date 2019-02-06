"Неймара нет в наших списках", – Бартомеу прокомментировал возможное возвращение бразильца в Барселону

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу опроверг слухи о переходе форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Я никогда не разговаривал по поводу возвращения в Барселону ни с Неймаром, ни с его отцом. Мы говорим об игроке ПСЖ, и я не думаю, что парижский клуб планирует прощаться с таким футболистом, как он.

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Неймара нет в наших списках", – цитирует Бартомеу Goal.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация, что Неймар жалеет о своем переходе из Барселоны в ПСЖ и стремится снова надеть футболку "блаугранас".

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний бразилец провел 13 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 7-ю ассистами.

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