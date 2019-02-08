toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВАККЕР

Бартомеу: Потрібно готувати Барселону до відходу Мессі

06:00 866 Читать на русском
Бартомеу: Потрібно готувати Барселону до відходу Мессі
Мессі та Бартомеу / AFP

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розповів, що "блаугранас" необхідно готувати до відходу з команди багаторічного лідера Ліонеля Мессі.

"Розумію, що одного разу Ліонель Мессі скаже, що завершує кар'єру. Ми повинні підготувати Барселону до майбутнього. У клуб прийшли відмінні молоді гравці, тому що нам потрібно продовжувати історію успіху. Це наша відповідальність.

"Неймара немає у наших списках", – Бартомеу прокоментував можливе повернення бразильця в Барселону

Я буду виконувати свої обов'язки в Барселоні ще два сезони. Мені потрібно залишити клуб в хорошому стані. Хочу, щоб у мене була можливість сказати новому президенту: "Це наша спадщина", – передає слова очільника "блаугранас" BBC.

У поточному сезоні Мессі зіграв в 27-ми матчах у всіх турнірах, в яких забив 29 голів і віддав 17 результативних передач.

Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі

Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
5
хв
К'єво
21:30
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук