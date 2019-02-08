Бартомеу: Потрібно готувати Барселону до відходу Мессі

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розповів, що "блаугранас" необхідно готувати до відходу з команди багаторічного лідера Ліонеля Мессі.

"Розумію, що одного разу Ліонель Мессі скаже, що завершує кар'єру. Ми повинні підготувати Барселону до майбутнього. У клуб прийшли відмінні молоді гравці, тому що нам потрібно продовжувати історію успіху. Це наша відповідальність.

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Я буду виконувати свої обов'язки в Барселоні ще два сезони. Мені потрібно залишити клуб в хорошому стані. Хочу, щоб у мене була можливість сказати новому президенту: "Це наша спадщина", – передає слова очільника "блаугранас" BBC.

У поточному сезоні Мессі зіграв в 27-ми матчах у всіх турнірах, в яких забив 29 голів і віддав 17 результативних передач.

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