Как известно, срок Жозепа-Марии Бартомеу на посту президента Барселоны истекает в следующем году. Болельщики, однако, надеются ускорить уход функционера из клуба, при котором прошлый сезон их любимая команда закончила без трофеев. Кроме того, Бартомеу "вляпался" в ряд скандалов (слежения за игроками клуба, ссора с капитаном команды Лионелем Месси), что также вызвало бурю недовольства сосиос.

Барселона вернется за Гарсией и Депаем – звезду Лиона не позволила подписать Ла Лига

Ранее члены правления клуба собрали более 20 тысяч подписей, которые были необходимы для того, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу. Клуб проверил подлинность подписей и теперь проведет голосование за отставку президента, сообщает издание Marca.

К слову, за его уход должны отдать голоса две трети участников выборов.

Стоит отметить, что за более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Бартомеу стал третьим президентом, которому объявили вотум недоверия. Справедливости ради следует сказать, что оба его предшественники не набрали достаточного количества голосов "на выход из клуба" и остались на своих должностях. Так что случай Бартомеу может стать историческим.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020