Як відомо, термін Жозепа-Марії Бартомеу на посаді президента Барселони закінчується наступного року. Вболівальники, однак, сподіваються пришвидшити відхід функціонера з клубу, при якому минулий сезон їхня улюблена команда закінчила без трофеїв. Окрім того, Бартомеу "вляпався" у низку скандалів (стеження за гравцями клубу, сварка з капітаном команди Ліонелем Мессі), що також викликало бурю незадоволення сосіос.

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Раніше члени правління клубу зібрали понад 20 тисяч підписів, які були необхідні для того, щоб висловити вотум недовіри Бартомеу. Клуб перевірив справжність підписів і тепер проведе голосування за відставку президента, повідомляє видання Marca.

До слова, за його відхід повинні віддати голоси дві третини учасників виборів.

Варто відзначити, що за більш ніж столітню історію "синьо-гранатових" Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри. Заради справедливості слід сказати, що обидва його попередники не набрали достатньої кількості голосів "на вихід з клубу" і залишились на своїх посадах. Так що випадок Бартомеу може стати історичним.

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