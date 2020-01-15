Бартомеу: Хави когда-нибудь обязательно станет тренером Барселоны

Президент Барселоны Жосеп Бартомеу прокомментировал назначение главным тренером команды Кике Сетьена.

"Тренером Барселоны могут быть многие, но сейчас этот пост занят Кике Сетьеном. Он подписал контракт на два с половиной сезона. Я уже объяснял, что в клубе будут выборы в 2021 году, и в договоре есть пункт, по которому новый президент при желании может попрощаться с Кике Сетьеном. Но его контракт рассчитан на два с половиной сезона

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Но я не сомневаюсь, что Хави когда-нибудь обязательно станет тренером Барселоны. Он очень способный, прекрасно понимает футбол, это настоящая личность. Но сейчас наш тренер – Кике Сетьен. И я уверен, что он справится очень хорошо", – цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону после отставки Эрнесто Вальверде. Свой первый матч под руководством нового тренера "сине-гранатовые" проведут в воскресенье, 19 января, против Гранады.

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