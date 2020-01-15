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Бартомеу: Хави когда-нибудь обязательно станет тренером Барселоны

15 января 16:37 99 Читати українською
Бартомеу: Хави когда-нибудь обязательно станет тренером Барселоны
Кике Сетьен и Жосеп Бартомеу / ФК Барселона

Президент Барселоны Жосеп Бартомеу прокомментировал назначение главным тренером команды Кике Сетьена.

"Тренером Барселоны могут быть многие, но сейчас этот пост занят Кике Сетьеном. Он подписал контракт на два с половиной сезона. Я уже объяснял, что в клубе будут выборы в 2021 году, и в договоре есть пункт, по которому новый президент при желании может попрощаться с Кике Сетьеном. Но его контракт рассчитан на два с половиной сезона

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Но я не сомневаюсь, что Хави когда-нибудь обязательно станет тренером Барселоны. Он очень способный, прекрасно понимает футбол, это настоящая личность. Но сейчас наш тренер – Кике Сетьен. И я уверен, что он справится очень хорошо", – цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону после отставки Эрнесто Вальверде. Свой первый матч под руководством нового тренера "сине-гранатовые" проведут в воскресенье, 19 января, против Гранады.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Хави Эрнандес Хави Эрнандес Хосеп-Мария Бартомеу
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