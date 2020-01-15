Бартомеу: Хаві колись обов'язково стане тренером Барселони

Президент Барселони Жозеп Бартомеу прокоментував призначення головним тренером команди Кіке Сетьєна.

"Тренером Барселони може бути багато хто, але зараз цей пост зайнятий Кіке Сетьєном. Він підписав контракт на два з половиною сезони. Я вже пояснював, що в клубі будуть вибори в 2021 році, і в договорі є пункт, за яким новий президент при бажанні може попрощатися з Кіке Сетьєном. Але його контракт розрахований на два з половиною сезони

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Але я не сумніваюся, що Хаві колись обов'язково стане тренером Барселони. Він дуже здібний, чудово розуміє футбол, це справжня особистість. Але зараз наш тренер – Кіке Сетьен. І я впевнений, що він впорається дуже добре", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолив Барселону після відставки Ернесто Вальверде. Свій перший матч під керівництвом нового тренера "синьо-гранатові" проведуть в неділю, 19 січня, проти Гранади.

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