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Бартомеу: Хаві колись обов'язково стане тренером Барселони

15 січня 16:37 855 Читать на русском
Бартомеу: Хаві колись обов'язково стане тренером Барселони
Кіке Сетьєн та Жозеп Бартомеу / ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп Бартомеу прокоментував призначення головним тренером команди Кіке Сетьєна.

"Тренером Барселони може бути багато хто, але зараз цей пост зайнятий Кіке Сетьєном. Він підписав контракт на два з половиною сезони. Я вже пояснював, що в клубі будуть вибори в 2021 році, і в договорі є пункт, за яким новий президент при бажанні може попрощатися з Кіке Сетьєном. Але його контракт розрахований на два з половиною сезони

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Але я не сумніваюся, що Хаві колись обов'язково стане тренером Барселони. Він дуже здібний, чудово розуміє футбол, це справжня особистість. Але зараз наш тренер – Кіке Сетьен. І я впевнений, що він впорається дуже добре", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолив Барселону після відставки Ернесто Вальверде. Свій перший матч під керівництвом нового тренера "синьо-гранатові" проведуть в неділю, 19 січня, проти Гранади.

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Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Хаві Ернандес Хаві Ернандес Жозеп-Марія Бартомеу
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