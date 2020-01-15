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Сетьен вернул в первую команду Барселоны 20-летнего воспитанника клуба – он лайкнул пост об увольнении Вальверде

15 января 14:14 359 Читати українською
Сетьен вернул в первую команду Барселоны 20-летнего воспитанника клуба – он лайкнул пост об увольнении Вальверде
Рикард Пуч / Bleacher Report

20-летний воспитанник Барселоны Рикард Пуч вернулся к тренировкам с первой командой.

Новый главный тренер "блаугранас" Кике Сетьен привлек молодого хавбека к тренировкам основной команды, информирует Marca. Ожидается, что Пуч попадет в в заявки каталонцев на матч с Гранадой, который состоится в воскресенье, 19 января.

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Отметим, что Пуч уже дебютировал за первую команду Барселоны – в прошлом сезоне хавбек сыграл 3 матча. Бывший наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не был готов предоставить воспитаннику клуба стабильную игровую практику и настаивал на том, чтобы он отправился в аренду. Сам футболист хотел остаться в клубе, поэтому у него возник конфликт с директором академии "блаугранас" Патриком Клюйвертом.

К слову, в текущем сезоне Пуч сыграл 17 матчей за Барселону Б, в которых забил 2 гола. Интересно, что после отставки Эрнесто Вальверде игрок лайкнув пост об увольнении тренера в официальном инстаграме Барселоны.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Рикард Пуч Рикард Пуч
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