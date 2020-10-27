Бартомеу анонсировал участие Барселоны в Европейской Суперлиге
Экс-президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу признался, что "блаугранас" находятся среди активных участников процесса создания Европейской Суперлиги.
"Могу с вами поделиться некоторыми необычными новостями.
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Вчера мы приняли предложение об участии в будущей Европейской Суперлиге, что гарантировало бы клубу финансовую устойчивость. Также мы согласились на грядущий формат клубного чемпионата мира", – цитирует функционера журналист Дермот Корриган в своем твиттере.
Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания мегатурнира пока остаются неизвестными.
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