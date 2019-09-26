Барселона не хочет платить "смешной" штраф и подаст апелляцию по делу о неправомерности трансфера Гризманна

В Испании обнародовали приговор по трансферу форварда Гризманна в Барселону.

Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте. Следователь по делу Хуанчо Ландабереа предложил наказать Барселону на сумму 300 евро или заставить клуб провести один матч без зрителей на стадионе Камп Ноу. В своем решении он опирался на Дисциплинарный кодекс испанской федерации футбола.

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"Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассмотренных клубом норм регламента, с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера", – говорится в заявлении комитета.

Интересно, что каталонский клуб подаст жалобу в Апелляционный комитет об отзыве штрафа, заявив, что в Федерации нет никаких доказательств их вины, сообщает издание Mundo Deportivo.

Напомним, 18 июля Атлетико подал жалобу на Барселону. "Матрасники" получили за трансфер Гризманна 120 млн евро – сумму отступных, которая действовала по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб настаивал на выплате 200 млн евро – по словам руководителей Атлетико, у них были доказательства того, что футболист подписал контракт с "сине-гранатовыми" еще в марте. Однако позже мадридский клуб отозвал свою жалобу.

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