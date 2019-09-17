Барселону могут оштрафовать на 300 евро за трансфер Гризманна – сюрреализм дня

Следователь по так называемому "делу Гризманна" Хуанчо Ландабереа обнародовал приговор по трансферу форварда в Барселону.

Бюджет Атлетико от трансфера Антуана Гризманна может пополниться на 300 евро! Такое решение принял судья, назначенный Конкурсным комитетом для разрешения жалобы мадридского клуба против каталонцев, сообщает издание El Mundo.

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Следователь по делу Хуанчо Ландабереа предложил оштрафовать Барселону на сумму 300 евро или заставить клуб провести один матч без зрителей на стадионе Камп Ноу. В своем решении он опирался на Дисциплинарный кодекс испанской федерации футбола.

Напомним, Атлетико предъявил претензии Барселоне по поводу того, что каталонцы начали переговоры с Гризманном за спиной у "матрасников". Мадридцы требовали за переход своего игрока 200 млн евро, взамен получив лишь 120 млн.

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