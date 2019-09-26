Барселона не хоче платити "смішний" штраф і подасть апеляцію у справі щодо неправомірності трансферу Грізманна

В Іспанії оприлюднили вирок щодо трансферу форварда Антуана Грізманна у Барселону.

Федерація футболу Іспанії наклала на Барселону штраф у розмірі 300 євро за те, що каталонці почали вести переговори з нападником Антуаном Грізманном у березні. Слідчий у справі Хуанчо Ландабереа, запропонував покарати Барселону на суму 300 євро або змусити клуб провести один матч без глядачів на стадіоні Камп Ноу. У своєму рішення він спирався на Дисциплінарний кодекс іспанської федерації футболу.

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"Комітет розуміє, що символічний штраф у 300 євро не матиме значного впливу на дотримання розглянутих клубом норм регламенту, з урахуванням його економічних можливостей і суми розглянутого трансферу", – йдеться у заяві комітету.

Цікаво, що каталонський клуб подасть скаргу до Апеляційного комітету про відкликання штрафу, заявивши, що у Федерації немає жодних доказів їхньої провини, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 18 липня Атлетіко подав скаргу на Барселону. "Матрацики" отримали за трансфер Грізманн 120 млн євро – суму відступних, яка діяла за його контрактом починаючи з 1 липня. Мадридський клуб наполягав на виплаті 200 млн євро – за словами керівників Атлетіко, у них були докази того, що футболіст підписав угоду з "синьо-гранатовими" ще у березні. Однак пізніше мадридський клуб відкликав свою скаргу.

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