Известный журналист Financial Times Саймон Купер в своей книге отмечает, что в 2020 году один из чиновников УЕФА обедал с представителем Барселоны. Последний жаловался на не очень строгое отношение к соблюдению финансового fair-play.

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Прежде всего, работник "блаугранас" имел в виду клубы, финансируемые государствами – Манчестер Сити и ПСЖ. Именно поэтому Барси было сложно конкурировать с ними в экономическом плане. Во время разговора представитель испанцев даже спросил, нет ли отдельного отдела, который можно было бы заплатить для более строгого контроля. Чиновник УЕФА воспринял это как готовность дать взятку.

The Athletic отмечает, что обратился в Союз европейских ассоциаций за комментарием по ситуации. В организации ответили, что ничего не знают ни об этой встрече, ни о подобных запросах от Барселоны.

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