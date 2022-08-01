Президент клуба Жоан Лапорта подтвердил договоренность с компанией Socios.com по продаже 24,5% аудиовизуального бизнеса Barça Studios на 25 лет. Сделка принесет Барселоне 100 млн евро, информирует официальный сайт "кулес".

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Это уже третий финансовый рычаг, который "блаугранас" применили этим летом. Ранее клуб продал 25% телеправ на 25 лет за 607,5 млн евро. Это помогло клубу проводить мощную трансферную кампанию – Левандовски, Кунде, Рафинья, Кристенсен и Кессье. Очередные 100 млн евро позволяют наконец-то "втиснуть" новичков в потолок зарплат и зарегистрировать для участия в чемпионате Испании.

Добавим, что Барселона откроет новый сезон 13 августа домашним матчем против Райо Вальекано.

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