Відомий журналіст Financial Times Саймон Купер у своїй книзі відзначає, що у 2020-му один із чиновників УЄФА обідав з представником Барселони. Останній скаржився на не надто строге ставлення до дотримання фінансового fair-play.

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Перш за все, працівник "блаугранас" мав на увазі клуби, які фінансуються державами – Манчестер Сіті та ПСЖ. Саме через це нібито Барсі було складно конкурувати з ними в економічному плані. Під час розмови представник іспанців навіть запитав, чи немає окремого відділу, якому можна було б заплатити для більш строгого контролю. Чиновник УЄФА сприйняв це як готовність дати хабаря.

The Athletic зазначає, що звернувся до Союзу європейських асоціацій за коментарем щодо ситуації. В організації відповіли, що нічого не знають ні про цю зустріч, ні про подібні запити від Барселони.

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