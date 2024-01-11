Видання Ole опублікувало дані щодо відвідуваності домашніх арен клубів. Рівер Плейт сенсаційно обійшов всіх європейських грандів.

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Згідно з даними, у 2023 році в середньому ігри аргентинського клубу відвідали 84 567 глядачів. Матчі Барселони на стадіоні подивилися 83 273 вболівальників. Замикають четвірку два представники німецького чемпіонату. Борусія Д збирає в середньому 81 312 глядачів, а Баварія – 75 003.

Реал у цьому рейтингу не представлений, оскільки у 2023 році Сантьяго Бернабеу перебував ще на реконструкції, тому частина трибун була закрита, звідси й падіння відвідуваності.

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