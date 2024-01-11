Барселону та Баварію обійшов сенсаційний переможець – опубліковано рейтинг відвідуваності стадіонів
Аргентинський клуб Рівер Плейт обійшов європейські гранди за кількістю вболівальників на трибунах.
Видання Ole опублікувало дані щодо відвідуваності домашніх арен клубів. Рівер Плейт сенсаційно обійшов всіх європейських грандів.
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Згідно з даними, у 2023 році в середньому ігри аргентинського клубу відвідали 84 567 глядачів. Матчі Барселони на стадіоні подивилися 83 273 вболівальників. Замикають четвірку два представники німецького чемпіонату. Борусія Д збирає в середньому 81 312 глядачів, а Баварія – 75 003.
Реал у цьому рейтингу не представлений, оскільки у 2023 році Сантьяго Бернабеу перебував ще на реконструкції, тому частина трибун була закрита, звідси й падіння відвідуваності.
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