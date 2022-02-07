Француз в январе не захотел переходить в другую команду и до сих пор планирует покинуть Барселону в январе на правах свободного агента.

Барселона – Атлетико: Хави расхвалил подопечных и попросил о поддержке Дембеле

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывало, что Дембеле больше не будет играть за Барселону, но Хави Эрнандес не планирует оставлять Усмана вне состава. Накануне он уже был в заявке на матч с Атлетико.

Каталонцы обыграли мадридцев, а пресс-служба опубликовала видео из раздевалки. Барсу обвинили в том, что она вырезала из видео кусок, где Хави жмет руку Дембеле. В клубе опровергли подобные догадки, отметив, что эпизод не попал в видео потому, что съемка началась уже после того, как Хави поздравил 24-летнего француза Marca.

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