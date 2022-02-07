Француз в січні не захотів переходити в іншу команду і досі планує покинути Барселону в січні на правах вільного агента.

Барселона – Атлетіко: Хаві розхвалив підопічних і попросив про підтримку Дембеле

Керівництво "синьо-гранатових" розраховувало, що Дембеле більше не гратиме за Барселону, але Хаві Ернандес не планує залишати Усмана поза складом. Напередодні він вже перебував у заявці на матч з Атлетіко.

Каталонці обіграли мадридців, а прес-служба опублікувала відео із роздягальні. Барсу звинуватили в тому, що вона вирізала із відео шматок, де Хаві тиснув руку Дембеле. У клубі спростували подібні здогади, зазначивши, що епізод не потрапив у відео тому, що зйомка розпочалася вже після того, як Хаві привітав 24-річного француза, повідомляє Marca.

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