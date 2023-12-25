Каталонцы хотели бы оставить португальского нападающего в своей команде на следующий сезон. Но из-за финансовых трудностей Барселона надеялась договориться с Атлетико о льготных условиях по трансферу Жоау Фелиша.

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Согласно информации Relevo, мадридцы больше не пойдут каталонцам на уступки. Атлетико отпустит вингера в аренду, но она будет стоить Барселоне около 15 миллионов евро и будет включать обязательство выкупа.

Напомним, что Фелиш присоединился к команде Хави летом текущего года. Португалец сыграл в 20 матчах за каталонцев во всех турнирах, забив шесть голов и оформив три ассиста.

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