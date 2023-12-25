Полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал в сферу интересов Барселоны, которая ищет усиление в центр поля.

Барселона осталась под впечатлением от игры Судакова в матчах против "блаугранас" в Лиге чемпионов. Каталонцы, к тому же ищут замену травмированным Гави и Педри, утверждает издание xcatalunya.cat.

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Впрочем, трансфер оформить будет непросто. Прежде всего из-за того, что Ювентус считается главным претендентом на звезду Шахтера, который хочет заработать 35 млн евро. Во-вторых – финансовое состояние Барселоны, которая не может себе позволить большие траты.

Напомним, Судаков в нынешнем сезоне провел 18 матчей, оформив 3 гола и один ассист. Действующее соглашение хавбека с Шахтером рассчитано до июня 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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