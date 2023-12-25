Каталонці хотіли б залишити португальського нападника у своїй команді на наступний сезон. Але через фінансові труднощі Барселона сподівалася домовитися з Атлетіко про пільгові умови щодо трансферу Жоау Феліша.

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Згідно з інформацією Relevo, мадридці більше не підуть каталонцям на поступки. Атлетіко відпустить вінгера в оренду, але вона коштуватиме Барселоні близько 15 мільйонів євро і включатиме зобов'язання викупу.

Нагадаємо, що Феліш приєднався до команди Хаві влітку поточного року. Португалець зіграв у 20 матчах за каталонців у всіх турнірах, забивши шість голів та оформивши три асисти.

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