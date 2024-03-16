Саудовские клубы вышли на каталонцев с предложением в 80 млн евро за Рафинью, утверждает Sport.es.

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Два года назад Барселона заплатила 58 млн Лидсу, но вингер не может обрести стабильность. Рафинья чередует роскошные матчи с сериями провалов. Летом Барса может отпустить нескольких именитых игроков, чтобы решить финансовые проблемы. Бразилец – один из первых в списке.

Саудовцы делали попытки подписать Рафинью в прошлые два окна, но тот категорически отказывал. Его цель – остаться в Каталонии и таки стать ключевым исполнителем для "кулес".

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