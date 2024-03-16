Саудівські клуби вийшли на каталонців з пропозицією у 80 млн євро за Рафінью, стверджує Sport.es.

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Два роки тому Барселона заплатила 58 млн Лідсу, але вінгер не може знайти стабільність. Рафінья чергує розкішні матчі зі серіями провалів. Влітку Барса може відпустити кількох іменитих гравців, щоб вирішити фінансові проблеми. Бразилець – один з перших у списку.

Саудівці робили спроби підписати Рафінью у минулі два вікна, але той категорично відмовляв. Його ціль – залишитися в Каталонії і таки стати ключовим виконавцем для "кулес".

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