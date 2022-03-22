Хаві знайшов місце у стартовому складі обом молодим центрбекам – Араухо та Еріку. Уругвайський захисник отримав персональне завдання – зупинити Вінісіуса. Натомість молодий іспанець, що класно розганяє атаки, зіграв у тандемі з Піке. І план спрацював чудово, вони провели відмінний поєдинок, хоча тому ж Гарсії неабияк діставалося від іспанської преси протягом усього сезону.

Реал – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Анчелотті за відсутності травмованого Бензема вирішує посилити центр поля четвертим хавом – Вальверде. Після перерви Мадрид перейшов до схеми з трьома центрбеками, проте італійський фахівець знову прорахувався. Барса забила 2 м’ячі за 5 хвилин, а Карлетто повернувся до попередньої формації.

Квадрати Хаві – один з ключів мадридського Класіко. Барса знищила Реал завдяки контролю з класними переміщеннями хавбеків. Педрі та Де Йонг легко знаходили вільний простір у центрі поля. Господарі спочатку намагалися високо накривати суперника, але швидко відмовилися від цієї ідеї. Чому? Той же Гарсія однієї вертикальною передачею відрізає 4-5 гравців. Зрештою команда Анчелотті опустилася трохи нижче… а проблеми залишилася все ті ж.

Ось передачі на просування, що повторювалися з винятковою регулярністю:

Ерік → Педрі = 7

Ерік → Де Йонг = 4

Піке → Де Йонг = 9

Піке → Педрі = 3

Бускетс → Педрі = 12

Бускетс → Де Йонг = 9

У першому таймі Педрі та Дембеле отримали 44 передачі між лініями, Де Йонг – ще 42.

Y es que Pedri, De Jong, incluso Dembelé recibieron entre líneas cuando y cómo siguieron. De hecho, Pedri y Dembelé recibieron 44 veces en la primera mitad ( a una por minuto) y De Jong otras 42. pic.twitter.com/V0HpVtxyPl — Alex Delmas (@alexdelmas10) March 21, 2022

Барса виконала 386 передач за стартові 45 хвилин і 695 загалом. Лише 148 з них (21%) – у власній фінальній третині. Інші 547 – у центрі поля або вже поблизу воріт Куртуа.

Мапа усереднених позицій каталонців до перших замін виглядає ідеально. За відносно короткий період з Хаві біля керма з’являється тактична грамотність та дисципліна.

Тим часом у шеренгах Мадрида – хаос. Гравці втрачають позиції, скупчуються в центрі, оголюють фланги.

Відсутність травмованого Менді зіграла Барсі на руку. Повільний Начо не мав шансів у протистояннях з Дембеле. Французький вінгер отримував вагони часу для прийняття рішень і використовував свій найбільший козир – швидкість. Саме у цій зоні каталонці найчастіше розігрували більшість в атаці. Звідси ж – перший м’яч Обамеянга. Дембеле обіграв Начо і результативно асистував габонцеві.

Y así se explica el 0-1 en una jugada en la que Dembelé dejó atrás a Nacho para sacar un centro perfecto para que Auba, que ganó zona de remate sobre su par. El plan de partido situó la derecha como zona objetivo para generar ocasiones y el equipo lo plasmó a la perfección. pic.twitter.com/77EQ19V5S7 — Alex Delmas (@alexdelmas10) March 21, 2022

До слова, Обамеянг був ключовою фігурою у побудові атакувальної системи гостей. І не лише через свій дубль. Екс-форвард Арсенала, який 27 разів торкався м’яча, відтягував за собою Алабу й Мілітао у потрібні для команди зони.

Ферран Торрес теж виклався на 110 відсотків: добре взаємодіяв з Обмеянгом, атакував вільний простір, відпрацьовував на оборону. Вишенькою на торті став красивий гол 21-річного іспанця.

Араухо довелося опікати найгострішого гравця Реала у найскладнішому з можливих контекстів – простір за спиною. Та він впорався чудово. Уругвайця обіграли лише раз на початку гри, а після цього "чарруа" майже не помилявся.

У ситуаціях “один в один” Араухо намагався відтісняти бразильця до бокової лінії. Щоправда партнери – Де Йонг, Дембеле, Бускетс – завжди страхували. Зазначимо, що з приходом Хаві каталонці сильно додали якраз у колективній роботі без м’яча. Відтак, за весь матч Віні виконав лише 2 успішні спроби дриблінгу з 4-х.

Солідна перевага Барси в центрі поля була б неможливою без топового Де Йонга. Нідерландський хавбек відкривався за спинами у суперників, а потім вже обирав найкраще продовження. Френкі продемонстрував височенний показник точності передач (94%), і саме з його перехоплення розпочалася третя гольова атака гостей. Однак від нього чекають ще більшого.

Все ще сирий проект Хаві розвивається дуже стрімко. У порівнянні з осінню – це вже зовсім інший колектив. Відважний і підкований тактично. Мадридські 0:4 можуть стати символом ще однієї переможної епохи, як 2:6 часів Гвардіоли, проте найголовніше завдання – оздоровлення всього клубу. Хаві закладає необхідний фундамент на полі.

За матеріалами аналітика TV3 Алекса Дельмаса

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