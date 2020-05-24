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Барселона зимой получила отказ от Почеттино – тренер объяснил свой поступок принципом

07:30 62 Читати українською
Барселона зимой получила отказ от Почеттино – тренер объяснил свой поступок принципом
Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино / Фото Marca

Экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино мог сесть в кресло главного тренера действующего чемпиона Испании.

Почеттино входил в шорт-лист Барселоны после увольнения Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.

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Вместе с аргентинским специалистом в списке каталонцев находились Рональд Куман и Хави. Почеттино объяснил свой отказ принципом, что ранее он уже возглавлял другую каталонскую команду – Эспаньол.

По информации источника, Барсе отказали все трое из шорт-листа, поэтому клуб пригласил Кике Сетьена.

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Испания Барселона Барселона Тоттенхэм Тоттенхэм Эспаньол Эспаньол Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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