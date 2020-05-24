Барселона зимой получила отказ от Почеттино – тренер объяснил свой поступок принципом

Германия — 23 май 337
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Вольфсбург – Боруссия Д: Холанд с конфузом дня, запасной уровня Месси, крутейшие защитники и печаль от экс-динамовца
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Бундеслига, онлайн игрового дня: Бавария устроила голепад, Дортмунд сдал тяжелый экзамен, Байер выиграл битву за 3 местоГермания — 23 май 194
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Ла Лига получила разрешение возобновить сезон – известна датаИспания — 23 май 198
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Лига 1 объявила дату начала нового сезонаФранция — 23 май 110
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Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікендуМир — 23 май 429