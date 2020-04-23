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Почеттино заинтересован в работе с Ньюкаслом, – Daily Star

13:35 59 Читати українською
Почеттино заинтересован в работе с Ньюкаслом, – Daily Star
Маурисио Почеттино / AFP

Бывший наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино готов к переговорам с новыми владельцами Ньюкасла.

Аргентинский специалист может возглавить "сорок", утверждает Daily Star.

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Государственный инвестиционный фонд из Саудовской Аравии близок к завершению сделки по покупке Ньюкасла у Майка Эшли. Новые владельцы тайнсайдцев уже разрабатывают проект возвращения "сорок" в перечень топ-команд АПЛ. Первым пунктом в нем якобы станет приглашение звездного тренера. Фаворитами аравийцев являются Массимилиано Аллегри и собственно Почеттино. Последний готов обсудить сотрудничество сразу после официального оформления сделки о покупке клуба.

Маурисио Почеттино пребывает без работы с ноября, когда был уволен Тоттенхэмом после неудачного старта сезона. Ранее он работал с Саутгемптоном и Эспаньолом.

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Ньюкасл Ньюкасл Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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