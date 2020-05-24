Барселона взимку отримала відмову від Почеттіно – тренер пояснив свій вчинок принципом

Світ — 08:00 409
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Ребров змушений давати післяматчеві коментарі під відкритим небом – суворі реалії карантину
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Баварія розгромила Айнтрахт: неоднозначна перестрілка перед Der Klassiker та австрійська загроза для України перед ЄвроНімеччина — 01:00 1641
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Вольфсбург – Борусія Д: Холанд з конфузом дня, запасний рівня Мессі, найкрутіші захисники і сум від екс-динамівцяНімеччина — 23 трав 2192
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Бундесліга, онлайн ігрового дня: Баварія влаштувала голепад, Дортмунд склав важкий іспит, Байєр виграв битву за 3 місцеНімеччина — 23 трав 1332
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"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мріюУкраїна — 23 трав 2832