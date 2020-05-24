Барселона взимку отримала відмову від Почеттіно – тренер пояснив свій вчинок принципом

Екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно міг сісти у крісло головного тренера чинного чемпіона Іспанії.

Маурісіо Почеттіно входив до шорт-листа Барселони після звільнення Ернесто Вальверде, повідомляє Marca.

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Разом з аргентинським фахівцем у списку каталонців перебували Рональд Куман та Хаві. Почеттіно пояснив свою відмову принципом, що раніше він вже очолював іншу каталонську команду – Еспаньйол.

За інформацією джерела, Барсі відмовили усі троє фахівців з шорт-листа, тому клуб запросив Кіке Сетьєна.

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