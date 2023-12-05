Головний тренер Жирони Мічел не зможе розраховувати на двох гравців у матчі з Барселоною в 16 турі Ла Ліги.

"Червоно-білі" зіткнулися з кадровими проблемами напередодні важливого матчу проти своїх сусідів у каталонському дербі.

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Як повідомляє журналіст Ніл Сола, зустріч проти Барселони пропустять два півзахисники. Янхель Еррера не зіграє через м'язову травму, яку він отримав у грі з Валенсією. Також у матчі не зможе взяти участь орендований у Барселони Пабло Торре, оскільки хавбек має пункт у контракті, який не дозволяє йому грати свого клубу.

Цікаво, що Ерік Гарсія такої заборони не отримав, хоча теж прийшов із Барси на правах оренди. Відповідно, центрбек зможе вийти на поле.

Жирона має 38 очок після 15 турів Ла Ліги та перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці, поступаючись Реалу лише за додатковими показниками. У неділю, 10 грудня, команда Довбика та Циганкова зіграє проти Барселони.

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