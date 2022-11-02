"Как оценю эту Лигу чемпионов? Отрицательно. Шансы на выход в плей-офф зависели от нас. У нас были моменты, но не рискнули. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане. Таков мой итог. Барселона – фаворит Лиги Европы? Я бы сказал, что мы являемся претендентами на победу в Лиге Европы. Остались очень хорошие команды в Лиге Европы, Барселона является претендентом в борьбе за победу.

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Игра с Викторией… Мы хорошо сыграли в первом тайме. При этом мы дали сопернику создать больше обычного. Мы больше обычного страдали в обороне, особенно при стандартах. В атаке мы показали хорошую игру", – приводит слова Хави AS.

Напомним, что Барселона с 7 очками заняла третье место в группе C, пропустив вперед Баварию и Интер, и во втором сезоне подряд вылетела в Лигу Европы.

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