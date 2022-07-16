Барселона официально согласовала переход Левандовски из Баварии
Трансферной бомбе лета быть. Нападающий Роберт Левандовски переезжает в Испанию.
Барселона и Бавария наконец-то согласовали детали перехода форварда сборной Польши, сообщает официальный сайт испанцев. Контракт будет подписан в случае успешного прохождения медосмотра, который является формальностью.
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По информации прессы, мюнхенцы заработают на продаже 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Соглашение Роберта будет рассчитано на три сезона и будет содержать опцию пролонгации еще на один год. В Барселону супербомбардир прибудет завтра, 17 июля.
Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Дортмунд в 2014-м. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В общей сложности Роберт наиграл 374 матча, забив 344 мяча (из них 50 – в сезоне 2021/22).
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