Барселона и Бавария наконец-то согласовали детали перехода форварда сборной Польши, сообщает официальный сайт испанцев . Контракт будет подписан в случае успешного прохождения медосмотра, который является формальностью.

Левандовски попрощался с Баварией, но пообещал вернуться через месяц

По информации прессы, мюнхенцы заработают на продаже 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Соглашение Роберта будет рассчитано на три сезона и будет содержать опцию пролонгации еще на один год. В Барселону супербомбардир прибудет завтра, 17 июля.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Дортмунд в 2014-м. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В общей сложности Роберт наиграл 374 матча, забив 344 мяча (из них 50 – в сезоне 2021/22).

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