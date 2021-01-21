"Блаугранас" вернут защитника на Камп Ноу летом, сообщает Mundo Deportivo.

ПСЖ попытается перехватить Гарсию из-под носа Барселоны

Накануне и. о. президента Барселоны Карлес Тускетс провел встречу с претендентами на кресло главы каталонцев – Лапортой, Фонтом и Фрейшой. Функционеры обсудили приоритеты клуба в этом году, в том числе и трансферные. Впоследствии к ним присоединился и главный тренер Рональд Куман. В конце концов, стороны выработали консенсус, по которому трансфер Гарсии состоится в летнее трансферное окно.

Центрбек достанется Барсе бесплатно, поскольку станет свободным агентом после сезона 2020/21. Правда, Виктор Фонт не исключил еще одну попытку "блаугранас" подписать испанца в январе, если Манчестер Сити согласится на приемлемую сумму отступных. Окончательный вариант перехода 20-летнего защитника определят на следующей неделе. Персональный контракт с испанцем уже согласован.

К слову, в нынешнем сезоне Эрик Гарсия провел 7 матчей во всех турнирах. Уроженец столицы Каталонии воспитывался в Ла Масии в 2008-2017 гг.

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