Барселона закрила трансфер Гарсії – про перехід оголосять за тиждень
Керівництво іспанської Барселони дійшло згоди щодо підписання оборонця англійського Манчестер Сіті Еріка Гарсії.
"Блаугранас" повернуть оборонця на Камп Ноу влітку, повідомляє Mundo Deportivo.
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Напередодні в. о. президента Барселони Карлес Тускетс провів зустріч із претендентами на крісло очільника каталонців – Лапортою, Фонтом і Фрейшою. Функціонери обговорили пріоритети клубу цьогоріч, зокрема, і трансферні. Згодом до них приєднався і головний тренер Рональд Куман. Зрештою, сторони напрацювали консенсус, за яким трансфер Гарсії відбудеться у літнє трансферне вікно.
Центрбек дістанеться Барсі безкоштовно, оскільки стане вільним агентом після сезону 2020/21. Щоправда, Віктор Фонт не виключив ще однієї спроби "блаугранас" підписати Гарсію у січні, якщо Манчестер Сіті погодиться на прийнятну суму відступних. Остаточний варіант переходу 20-річного оборонця визначать наступного тижня. Персональний контракт із іспанцем уже узгоджений.
До слова, в нинішньому сезоні Ерік Гарсія провів 7 матчів у всіх турнірах. Уродженець столиці Каталонії виховувався у Ла Масії в 2008-2017 рр.
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