Хорошие трансферные отношения ПСЖ и Барселоны могут испортиться уже летом.

Руководство ПСЖ хотело бы видеть защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию в столице Франции, сообщает Mundo Deportivo.

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Парижанам известно, что главным претендентом на 20-летнего испанца является Барселона, и сам игрок склоняется к переезду в Каталонию. Несмотря на это, ПСЖ попытается убедить Эрика выбрать именно действующего чемпиона Франции.

Нынешний контракт Гарсии с Сити завершается летом, поэтому он сможет сменить клуб на правах свободного агента.

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