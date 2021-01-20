ПСЖ попытается перехватить Гарсию из-под носа Барселоны
23:00 - Читати українською
Хорошие трансферные отношения ПСЖ и Барселоны могут испортиться уже летом.
Руководство ПСЖ хотело бы видеть защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию в столице Франции, сообщает Mundo Deportivo.
Барселона окончательно отказалась от трансфера Гарсии зимой
Парижанам известно, что главным претендентом на 20-летнего испанца является Барселона, и сам игрок склоняется к переезду в Каталонию. Несмотря на это, ПСЖ попытается убедить Эрика выбрать именно действующего чемпиона Франции.
Нынешний контракт Гарсии с Сити завершается летом, поэтому он сможет сменить клуб на правах свободного агента.
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