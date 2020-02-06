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Барселона заинтересована в услугах экс-форварда Динамо Лукаса

09:39 177 Читати українською
Барселона заинтересована в услугах экс-форварда Динамо Лукаса
Лукас Перес / Фото ФК Динамо

В лагере каталонского клуба продолжаются поиски замены травмированным нападающим.

Форвард Алавеса Лукас Перес является одним из кандидатов на усиление атакующего звена Барселоны. Стоимость потенциального трансфера может составить 15 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Также в шорт-листе каталонского гранда находятся нападающий Бетиса Борха Иглесиас, а также представитель Жироны 33-летний Кристиан Стуани. По информации СМИ, Ла Лига позволит Барсе подписать игрока, несмотря на закрытое трансферное окно.

Напомним, Усман Дембеле и Луис Суарес находятся в лазарете "блаугранас" и рискуют там остаться до конца сезона.

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