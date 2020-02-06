Барселона зацікавлена в послугах екс-форварда Динамо Лукаса

В таборі каталонського клубу продовжуються активні пошуки заміни травмованим нападникам.

Форвард Алавеса Лукас Перес є одним з кандидатів на підсилення атакувальної ланки Барселони. Вартість потенційного трансферу може становити 15 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Також у шорт-листі каталонського гранда перебувають нападник Бетіса Борха Іглесіас, а також представник Жирони 33-річний Крістіан Стуані. За інформацією ЗМІ, Ла Ліга дозволить Барсі підписати гравця, незважаючи на закрите трансферне вікно.

Нагадаємо, Усман Дембеле та Луїс Суарес перебувають в лазареті "блаугранас" і ризикують там залишитись до завершення сезону.

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