Барселона заинтересована в трансфере талантливого соперника сборной Украины на Евро-2018 U-19

Португальский хавбек Вест Хэма Домингос Квина пересматривается скаутами Барселоны на юношеском чемпионате Европы.

Барселона проявляет интерес к 18-летнему хавбеку Домингосу Квине. Скауты каталонского клуба следят за футболистом на Евро-2018, где он выступает в составе сборной Португалии U-19. Его игра на групповом этапе турнира привлекла Барсу, информирует Sky Sports.

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Квина за 2 года сыграл за первую команду Вест Хэма лишь 6 матчей, однако "молотобойцы" хотят выручить за него 600 тысяч фунтов.

Отметим, что Квина со сборной Португалии U-19 стал соперником Украины в полуфинале чемпионата Европы-2018. Матч состоится 26 июля.

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