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Барселона зацікавлена у трансфері талановитого суперника збірної України на Євро-2018 U-19

11:46 576 Читать на русском
Барселона зацікавлена у трансфері талановитого суперника збірної України на Євро-2018 U-19
Домінгос Квіна / Sky

Португальський хавбек Вест Хема Домінгос Квіна переглядається скаутами Барселони на юнацькому чемпіонаті Європи.

Барселона проявляє інтерес до 18-річного хавбека Домінгоса Квіни. Скаути каталонського клубу слідкують за футболістом на Євро-2018, де він виступає у складі збірної Португалії U-19. Його гра на груповому етапі турніру привабила Барсу, інформує Sky Sports.

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Квіна за 2 роки зіграв за першу команду Вест Хема лише 6 матчів, однак "молотобійці" хочуть виручити за нього 600 тисяч фунтів.

Відзначимо, що Квіна зі збірною Португалії U-19 став суперником України у півфіналі чемпіонату Європи-2018. Матч відбудеться 26 липня.

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Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Трансфери Домінгос Квіна Домінгос Квіна
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