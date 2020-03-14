Барселона заинтересована в трансфере Анхелиньо

Барселона обратила внимание на левого защитника РБ Лейпциг Анхелиньо.

Рамон Планас, который является заместителем технического директора Барселоны Эрика Абидаля, просматривал игрока "быков" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма, информирует Mundo Deportivo.

Анхелиньо хочет сыграть против Манчестер Сити в следующем раунде Лиги чемпионов

Каталонцы продолжают поиски конкурента для Жорди Альбы, поскольку летнее подписание Хуниор Фирпо не оправдывает всех надежд. Анхелиньо также невнятно выступал в первой части сезона 2019/20, проиграв Зинченко и Менди битву за левый фланг защиты Манчестер Сити. "Горожане" отдали 23-летнего латераля в аренду РБ Лейпциг, где Анхелиньо вернулся к своей лучшей форме. Немецкий клуб настроен выкупить защитника у Манчестер Сити, однако Барселона может вмешаться и сделать свое предложение.

Отметим, что контракт Анхелиньо с чемпионами Англии рассчитан до лета 2023, его цена за Transfermarkt – 22 млн евро.

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