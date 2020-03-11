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Анхелиньо хочет сыграть против Манчестер Сити в следующем раунде Лиги чемпионов

11:23 33 Читати українською
Анхелиньо хочет сыграть против Манчестер Сити в следующем раунде Лиги чемпионов
Анхелиньо / Bild

Защитник РБ Лейпциг Анхелиньо, правами на которого владеет Манчестер Сити, удивил своим выбором соперника в следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

"Замечательный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились, и сразу же взялись за дело. Мы очень рады. Было непросто – нам пришлось много работать. Вы видели по игре, который был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться.

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Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда – одно целое. Было бы замечательно сыграть в следующем раунде с Манчестер Сити. Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа – залог нашего успеха", – поделился Анхелиньо в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг с Анхелиньо в составе разгромил Тоттенхэм (3:0) и пробился в следующий раунд впервые в своей истории. Добавим, что испанец выступает на позиции Зинченко и из-за нехватки игрового времени был вынужден уйти в аренду в немецкий клуб.

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РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Тоттенхэм Лига чемпионов Анхелиньо Анхелиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
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