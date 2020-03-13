Роналдиньо в тюрьме: легенда распивает алкоголь и получил предложения побороться за свинью в лиге для осужденных

Знаменитый бразилец Роналдиньо постепенно адаптируется в тюрьме, в которую попал за использование фальшивых документов.

Как известно, экс-звезда Барселоны, Милана, ПСЖ и сборной Бразилии находится в тюрьме Асунсьона за использование поддельного паспорта гражданина Парагвая. Вполне вероятно, что Роналдиньо будет находиться под стражей до 6 месяцев – именно таким был приговор суда для звездного бразильца и его брата.

Первое фото Роналдиньо в тюрьме – фирменная улыбка и тапочки Nike

Понятно, что появление в тюрьме персоны такого масштаба не могло остаться незамеченным. Роналдиньо сразу стал лакомым куском на "трансферном рынке", так как разу 7 команд пытаются привлечь "зубастика" в свои ряды на матчи специальной лиги среди заключенных, сообщает Infobae.

39-летний бразилец может принять участие в соревнованиях между игроками возрастной категории 35+. Единственное условие, которое получил чемпион мира-2002 – он не имеет права забивать голы в ворота соперников. Как отмечают местные журналисты, Роналдиньо без проблем согласился на это правило.

Особого внимания заслуживает главный приз соревнований. Это 16-килограммовый поросенок, который команда-победитель сможет съесть на специальном банкете.

К слову, бывший кумир миллионов людей, похоже, нормально чувствует себя в тюрьме. Он уже подружился с некоторыми осужденными, без проблем подписывает футболки всем желающим и даже распивает с ними алкогольные напитки.

Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.



Only Ronaldinho. pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI — FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020

Жизнь - непредсказуемая вещь. Вчера ты играешь за Барселону и сборную Бразилии, выиграешь Кубок мира и Лигу чемпионов, а сегодня в составе футбольной команды из тюрьмы борешься за 16-килограммового поросенка. Возможно, когда-то эти события из жизни легендарного Роналдиньо будут описаны в автобиографии, которая станет бестселлером?

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