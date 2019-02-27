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Барселона заинтересована в приобретении голкипера Аякса Онана, – агент

15:07 64 Читати українською
Барселона заинтересована в приобретении голкипера Аякса Онана, – агент
Андре Онана / reuters

Агент вратаря амстердамцев Андре Онана уверяет, что его клиент заинтересовал каталонский клуб.

Как сообщает Goal, агент Онана рассказал, что представители Барселоны заинтересованы в трансфере Андре Онана, который успешно заменил Силлессена в рамке ворот Аякса после ухода Яспера в испанский клуб в 2016 году. Ожидается, что именно камерунец должен заменить Силлессена и стать вторым вратарем в каталонской команде.

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"Действительно, ни для кого не секрет, что Барселона рассматривает возможность приобретения Андре", – сказал агент для De Telegraaf.

"Сине-гранатовые" готовы заплатить за 22-летнего игрока 17 млн фунтов, Аякс требует от Барсы на 10 млн больше. В конце прошлого года "блаугранас" уже охотились за Онана, однако тогда усилиями спортивного директора амстердамцев Эдвина ван дер Сара голкипера удалось сохранить.

Напомним, что Онана является воспитанником Барселоны. В Аякса он перешел в января 2015 года и уже успел сыграть за "аяксидов" 120 матчей.

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