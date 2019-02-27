Барселона зацікавлена у придбанні голкіпера Аякса Онана, – агент

Агент воротаря амстердамців запевняє, що його клієнт зацікавив каталонський клуб.

Як повідомляє Goal, агент Онана запевняє, що представники Барселони зацікавлені у трансфері Андре Онана, який успішно замінив Яспера Сіллессена у рамці воріт Аякса після його відходу в іспанський клуб у 2016 році. Очікується, що саме камерунець повинен замінити Сіллессена та стати другим воротарем у каталонській команді.

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"Дійсно, ні для кого не секрет, що Барселона розглядає можливість придбання Андре", – сказав агент для De Telegraaf.

"Синьо-гранатові" готові заплатити за 22-річного гравця 17 млн фунтів, Аякс вимагає від Барси на 10 млн більше. Наприкінці минулого року "блаугранас" вже полювали за Онана, однак тоді зусиллями спортивного директора амстердамців Едвіна ван дер Сара голкіпера вдалося зберегти.

Нагадаємо, що Онана є вихованцем Барселони. До Аякса він перейшов у січні 2015 року і вже встиг зіграти за "аяксидів" 120 матчів.

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