Півзахисник Аталанти з Бергамо Мартен де Рон потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

Хавбек "Богині" став варіантом підсилення каталонців, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі міг покинути Барселону заради новачка Прімери – долю аргентинця врятував Райкард

Серйозні фінансові проблеми Барселони змушують тренерський штаб "блаугранас" шукати можливості безкоштовних підписань. На де Рона звернули увагу, оскільки влітку нідерландець стане вільним агентом.

Уже в січні Барса може розпочати з ним перемовини про укладення контракту, перехід відбудеться у літнє трансферне вікно, а бергамаски не отримають за виконавця жодного цента. Компанію центрхаву Аталанти також можуть скласти центрбек Манчестер Сіті Гарсія, півзахисник Ліверпуля Вейналдум і нападник Ліона Депай.

У нинішньому сезоні Мартен де Рон провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він захищав кольори Мідлсбро, Херенвена та роттердамської Спарти.

Ювентус втрапив у скандал через Суареса – клубу загрожує зняття очок, трансферний бан та навіть виключення з Серії А