После слухов о возможной продаже Френки Де Йонга появилась информация, что Барселона может продать и своего основного голкипера – тер Штегена, сообщает Caught Offside.

Барселона на 95% оформила продажу Фрэнки де Йонга в Манчестер Юнайтед, – журналист

Главной причиной являются серьезные финансовые проблемы "блаугранас" – голкипер является активом, за который можно выручить приличную сумму. Сам немец якобы не прочь сменить команду, поскольку столкнулся с нехваткой мотивации. Среди претендентов называют Манчестер Сити, Баварию и Ньюкасл, а трансфер оценивают около 50 млн евро.

Отметим, что тер Штеген отыграл за Барселону в 46 матчах этого сезона, в которых пропустил 55 голов, а в 14 играх удержал ворота на замке.

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