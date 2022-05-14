Після чуток щодо можливого продажу Френкі Де Йонга з'явилась інформація, що Барселона може продати й свого основного голкіпера – тер Штегена, повідомляє Caught Offside.

Барселона на 95% оформила продаж Френкі де Йонга в Манчестер Юнайтед, – журналіст

Головною причиною є серйозні фінансові проблеми "блаугранас" – голкіпер є активом, за який можна виручити пристойну суму. Сам німець нібито не проти змінити команду, оскільки зіштовхнувся з нестачею мотивації. Серед претендентів називають Манчестер Сіті, Баварію та Ньюкасл, а трансфер оцінюють близько в 50 млн євро.

Відзначимо, що тер Штеген зіграв за Барселону в 46 матчах цього сезону, у яких пропустив 55 голів, а в 14 іграх втримав ворота на замку.

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