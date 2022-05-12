Нидерландский хавбек Фрэнки де Йонг попробует свои силы в АПЛ, потому что Барселона решила его отпустить.

Барселоне нужны деньги на перестройку состава. Жертвой станет де Йонг. Каталонцы на 95% завершили продажу Фрэнки, сообщает популярный журналист Жерар Ромеро. По информации источника, хавбек перейдет в Манчестер Юнайтед.

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Барселона должна продавать, а Фрэнки – очень ликвидный актив, пользующийся спросом на рынке. Трансфер де Йонг принесет клубу 70-80 миллионов евро. В руководстве Барсы переживают, что еще один бледный сезон Фрэнки сильно собьет цену.

Де Йонг перешел в Барселону из Аякса три года назад за 85 млн евро и стал стабильным игроком основы, но не лидером команды, как от него ожидали. В этом сезоне у нидерландца 4 гола и 5 ассистов.

В Манчестер Юнайтед хавбек воссоединится с бывшим тренером Эриком Тен Хагом. Впрочем, некоторые источники отрицают эту информацию, хотя добавляют, что Барселона готова рассматривать предложения по Фрэнки.

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