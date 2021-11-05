Куман пытается содрать с Барселоны всю компенсацию вместе с бонусами – клуб предлагает гораздо меньше
Рональд Куман не собирается прощать Барселоне ни одного цента после досрочного увольнения.
Стороны до сих пор продолжают переговоры по компенсации, сообщает журналист Жерер Ромеро.
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Куман требует не только 12 млн евро предусмотренной зарплаты, но и бонусы за достижения в прошлом сезоне (команда выиграла Кубок Испании). Руководство "блаугранас" предлагает лишь 7,5 млн, которые будут выплачиваться двумя траншами. Контракт Кумана был рассчитан до лета 2022-го, но из-за провальных результатов его уволили неделю назад.
Напомним, сейчас Барселона занимает девятую строчку Примеры, а в Лиге чемпионов идет второй благодаря двум победам над Динамо.
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