Лунин готовится останавливать Барселону – пострадала камера Реала
Украинский голкипер Андрей Лунин самоотверженно готовится к Классико.
Куртуа не проводил полноценную тренировку перед Эль Класико, которое состоится в воскресенье, 16 октября, сообщает журналист Мельхор Руис. Шансы Лунина сыграть против Барселоны растут.
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Украинец наоборот усиленно готовится к важному матчу. Андрей настолько сконцентрирован на работе, что задел камеру Реала, ловя мяч в падении.
Клубные журналисты пошутили в соцсетях: "Мадридисты, знаете хороший магазин фототехники? Похоже, нам понадобится новая камера".
Из-за травмы Куртуа сыграл уже 4 матча за Реал в этом сезоне. С украинцем в воротах команда одержала две победы и расписала две ничьи.