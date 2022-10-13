Куртуа не проводил полноценную тренировку перед Эль Класико, которое состоится в воскресенье, 16 октября, сообщает журналист Мельхор Руис. Шансы Лунина сыграть против Барселоны растут.

Лунин имеет план, как стать основным кипером Реала – такое было в Днепре

Украинец наоборот усиленно готовится к важному матчу. Андрей настолько сконцентрирован на работе, что задел камеру Реала, ловя мяч в падении.

Клубные журналисты пошутили в соцсетях: "Мадридисты, знаете хороший магазин фототехники? Похоже, нам понадобится новая камера".

Из-за травмы Куртуа сыграл уже 4 матча за Реал в этом сезоне. С украинцем в воротах команда одержала две победы и расписала две ничьи.